Опубликованы снимки обновленного Chevrolet Trailblazer

28.03.2020, 10:01, Новости дня

Появились новые детали об обновленном поколении кроссовера Chevrolet Trailblazer.

В частности, теперь покупателям будет предложена модель с модернизированными бамперами, на которых используются хромированные накладки. Отличить новое поколение от предшествующей версии автомобиля не составит труда также по форме радиаторной решетки и задним фонарям. Эксперты прогнозируют, что официальный выход автомобиля пройдет летом нынешнего года.

Пока производитель не называет сведения о стоимости новинки. Под капотом нового Chevrolet Trailblazer используется 1,3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 165 л.с. Новинка приводится в движение вариатором, тогда как покупателям будут предложены одновременно три разные комплектации данного автомобиля.