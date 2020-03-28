 

Опубликованы снимки обновленного Chevrolet Trailblazer

28.03.2020, 10:01, Новости дня

Появились новые детали об обновленном поколении кроссовера Chevrolet Trailblazer.

В частности, теперь покупателям будет предложена модель с модернизированными бамперами, на которых используются хромированные накладки. Отличить новое поколение от предшествующей версии автомобиля не составит труда также по форме радиаторной решетки и задним фонарям. Эксперты прогнозируют, что официальный выход автомобиля пройдет летом нынешнего года.

Пока производитель не называет сведения о стоимости новинки. Под капотом нового Chevrolet Trailblazer используется 1,3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 165 л.с. Новинка приводится в движение вариатором, тогда как покупателям будут предложены одновременно три разные комплектации данного автомобиля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / В Одессе начались протесты против карантина

14.02 / У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

14.02 / Пляжный футбол. “Локомотив” и “Спартак” одержали по две победы

04.03 / Трамп в «супервторник» выиграл первичные выборы республиканцев во всех штатах

12.02 / В мае истекает срок блокирования российских соцсетей. Для кого-то невозможность доступа к ним – персональная жертва войны. Но многим повезло меньше

27.03 / Трамп объяснил лидерство США по числу заразившихся коронавирусом

07.02 / Индии предложили строить российские тральщики

05.03 / Украинка Харлан получила персональную копию куклы Барби. Такая есть только у 10 спортсменок в мире

10.03 / Общество: Как в России обошли Америку в гонке за гиперзвук

04.03 / Ученые рассказали о пользе проветривания комнат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска