Появились снимки обновленного внедорожника Toyota Fortuner

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28.03.2020, 10:01, Новости дня

Пользователям стали доступны фотографии обновленного японского внедорожника Toyota Fortuner.

В свою очередь, официальный дебют данной модели состоится лишь к концу 2020 года. Еще в январе стали поступать шпионские кадры, на которых можно рассмотреть дизайн новинки, но с примененным камуфляжем. Вместе с тем художниками предложены рендеры, которые завершают общий дизайн, придав автомобилю бампера, решетку радиатора, светодиодную оптику и фонари.

Из технических параметров здесь следует отметить 2,8-литровый дизельный двигатель, мощность которого достигает 177 л.с. Автомобиль получил 6-ступенчатую трансмиссию и полный привод во всех комплектациях. Стоимость новинки сообщат ближе к концу 2020 года.



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