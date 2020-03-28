Грабеж на юге Москвы: автовладец лишился миллиона рублей

28.03.2020, 10:00, Новости дня

Грабители в масках напали на водителя на юге Москвы. У мужчины отняли сумку, в которой было больше миллиона рублей.

Инцидент случился на Варшавском шоссе возле дома 125. Водитель KIA Ceed садился в машину, рядом притормозила Mitsubishi Outlander. Из "мицубиси" вышли трое в камуфляже и балаклавах. Преступники, угрожая пистолетом, разбили стекла и открыто вытащили из салона сумку с личными документами и деньгами.

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут, передает РИА Новости