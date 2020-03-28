Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 млн рублей

28.03.2020, 9:53, Разное

Российская модель Оксана Самойлова прекратила носить обручальное кольцо после громких выходок своего мужа Джигана. Недавно появилась новость, что супруги приняли решение продать собственный дом стоимостью 140 миллионов рублей.

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова продают элитный особняк стоимостью 140 миллионов рублей. В трехэтажном здании общей площадью 750 квадратных метров имеются сауна-хамам, четыре спальни, кинотеатр и большая гардеробная, а на территории коттеджа присутствует бассейн, площадка для барбекю, отдельное помещение для рабочего персонала.

Модель и ее возлюбленный обзавелись недвижимостью только один год назад. Тогда Оксана Самойлова опубликовала снимок, где предстала перед поклонниками улыбающейся в объятиях Джигана. По ее признанию, дом удалось купить спустя годы разочарований и поисков. Пара пережила нелегкий переезд, который до сих пор вспоминает с содроганием.

Не исключается, что дорогую покупку супруги хотят продать в связи с поведением музыканта, который не так давно ругался в присутствии детей и требовал от жены алкогольные напитки. После этого артист побывал в клинике для алкозависимых в США, но, возвратившись в Россию, продолжил «широко отдыхать». Например, в период карантина он организовал вечеринку и играл с дочерьми в «посвящение рыцарей», размахивая перед ними ножом. Оксана Самойлова уже не носит обручальное кольцо и заявила о надобности привыкать к новым условиям жизни и стараться быть прежней хорошей матерью для детей.