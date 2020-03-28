Присутствовавший на вечеринке с Лещенко Газманов испытал ужас, когда узнал о “коронавирусе” у коллеги

28.03.2020, 9:53, Разное

Российский известный музыкант Олег Газманов пришел в ужас после вечеринки, в которой принимали участие Игорь Николаев и Лев Лещенко. На этом мероприятии он общался с артистами, которые попали в больницу с подозрением на коронавирус.

Как отметил Олег Газманов, в настоящий момент он пересматривает кадры с банкета, устроенного по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. На вечеринке присутствовал недавно вернувшийся из США эстрадный исполнитель Лев Лещенко, контактировавший с ним и Игорем Николаевым. В процессе вечеринки знаменитости общались и обнимались, о чем сейчас сожалеет певец.

Исполнитель композиции «Есаул» ныне находится на самоизоляции вместе со своими близкими родственниками. По словам музыканта, все они чувствуют себя хорошо, но при этом риск заражения все равно сохраняется, однако он пока не проходил тест на наличие коронавируса.

Олег Газманов в данное время проживает за городской чертой, где прогуливается на природе, избегая всяческих общественных мест и светских мероприятий. Популярный российский артист желает здоровья всем поклонникам, отмечая, что иногда проводит свободное время у озера, которое находится рядом с его домом. Он призвал заботиться о собственном здоровье и оберегать дедушек и бабушек. «У меня ситуация более-менее», – признался Олег Газманов.