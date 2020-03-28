В больнице Оренбурга скончался пациент с коронавирусом

28.03.2020, 9:53, Разное

В Оренбурге умер 57-летний пациент инфекционной больницы с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». У мужчины имелась хроническая патология.

Об этом пояснила Татьяна Савинова, возглавляющая Минздрав Оренбургской области. В обращении руководителя ведомства подчеркивается, как важны в настоящее время «меры социальной изоляции» и забота о своем здоровье, особенно это касается людей из зоны риска.

У скончавшегося мужчины ранее подтвердилось заражение коронавирусом, и началось воспаление легких. Утром 28 марта он умер. По словам Савиновой, в течение дня будет проведено вскрытие для выяснения точной причины смерти пациента. Глава областного медицинского ведомства отметила, что он страдал от хронической патологии.