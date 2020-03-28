Протоиерей призвал пожилых молиться дома, а не в церкви

28.03.2020, 9:48, Новости дня

Полноценная церковная жизнь в условиях домашнего карантина невозможна, но все-таки можно молиться дома, читать Священное Писание, а при необходимости – вызвать священника на дом, сказал газете ВЗГЛЯД настоятель храма святителя Иннокентия Московского протоиерей Михаил Дудко.

В целях борьбы с распространением нового коронавируса с 26 марта по 14 апреля жители Москвы и Московской области старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать самоизоляцию. Также в течение 14 дней должны находиться дома люди, прилетевшие из стран, где зафиксированы носители инфекции.

«Мы информируем прихожан, которые находятся в группе риска (люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания), о том, что они имеют возможность помолиться дома. В случае, если у них есть неотложные религиозные нужды, они могут вызвать священника на дом (для минимизации контактов). Также организуются и онлайн-трансляции богослужений, которые также позволят молиться дома и одновременно не отрываться от служб, которые продолжают идти в храмах», – говорит Дудко.

Конечно, полноценная церковная жизнь в таких условиях невозможна, продолжает протоиерей. Тем не менее есть ряд других возможностей, таких как усиленная домашняя молитва, чтение Священного Писания.

«Многие подвижники в свое время на период Великого поста вообще удалялись в затвор или пустыню и там, один на один с Богом, молились. Так что прецеденты такого уединения мы из истории церковной знаем. Поэтому в этом ничего страшного нет», – объясняет Дудко.

Ранее президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия в комментарии газете ВЗГЛЯД порекомендовал людям пожилого возраста воздержаться от посещения храмов.

Также настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что онлайн-трансляции богослужений не нарушают никаких таинств.

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