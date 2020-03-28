Боевики на Донбассе 12 раз открывали огонь по украинским военным

28.03.2020, 9:44, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, день прошел без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь вблизи Талаковки, Павлополя, Водяного, Песок и Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку Мироновского, Пивденного, Луганского и Троицкого.

“На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств”, – отметили в штабе.

С начала новых суток российские оккупационные войска открывали огонь по украинским военным в районе Красногоровки и Опытного. Потерь в рядах украинских военных нет.

“Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано”, – добавили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.