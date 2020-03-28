От COVID-19 в мире умерло более 27 тыс. человек, США вышли на первое место по распространению болезни

28.03.2020, 9:44, Новости дня

По состоянию на утро сегодняшнего дня в мире коронавирусной инфекцией заразилось 597 620 человек. 27 371 из них умер, 131 722 излечились. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение вируса.

США вышли на первое место по числу инфицированных – там зарегистрировано 104 839 случаев заражения, 1711 летальных случаев, 894 человека излечились от COVID-19.

В Италии 86 498 заболевших, 9 134 умерших и 10 950 вылечившихся.

На третьем месте Китай с 81 946 инфицированными, 75 098 человек были выписаны из больниц, 3299 умерли.

В Испании уже 65 719 заболевших, 5138 умерших и 9357 излечившихся.

В Германии на 50 871 инфицированных число погибших составляет 351.

По данным на 27 марта, в Украине подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом. Умерло семь человек с COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.