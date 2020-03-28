«Защити нас от коронавируса!»: В Аргентине засняли небесную Деву Марию

28.03.2020, 9:42, Разное

В среду 25 марта 2020 года около 17.00 над аргентинским городом Сан-Карлос, в северо-восточной провинции Корриентес, в небе возникло необычное явление.

Это не было похоже на гало или иной известный природный феномен с солнцем, при этом напоминало фигуру человека, окруженного радужным сиянием.

Один из снимков этого явления чуть позже появился в соцсетях и стал очень популярным. Жители Аргентины пишут, что это приходила Дева Мария, чтобы спасти их страну от эпидемии коронавируса или поддержать заболевших.

По мнению другой части местных жителей, это приходила не Дева Мария, а Дева Итати, покровительница провинции Корриентес (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Автором этого снимка стала неназванная девушка. По ее словам, сначала в небе возникла радуга, а потом из нее стала формироваться фигура "Девы Марии" на фоне сияющего солнца.

Многие пользователи соцсетей начали писать в аккаунтах молитвы благодарения Деве Марии, к примеру Сьюзи Хименес, которая лично видела этот образ на небе, написала: "Спасибо Матери для защиты нас, благодати, благословения и защиты от Господа".

Другая женщина по имени Нэнси Сервантес Саез написала: "Есть много таких история. Я знаю, что мы очень чувствительны, но мы всего лишь просим немного надежды".

Город Сан-Карлос известен как один из старейших иезуитских городов в провинции Корриентес, тут очень много верующих. В истории провинции известно три момента, когда людям являлась Дева Итати. Это произошло, когда в район реки Парана пришли ранние францисканские поселенцы. В память об этом явлении в 1589 году они установили статую в честь Девы Итати.