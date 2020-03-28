Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко

28.03.2020, 9:30, Новости дня

Певец Олег Газманов сообщил об ужасе после вечеринки, на которой, помимо него, были певец Лев Лещенко, у которого диагностирован коронавирус, и композитор, певец Игорь Николаев – у него, по данным СМИ, обнаружена очаговая пневмония.

Газманов сообщил об этом в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия-1». По словам ведущего программы Евгения Попова, мероприятие по случаю дня рождения сестры композитора Игоря Крутого состоялось 14 марта. В эфире также показали кадры с вечеринки, на которой все «обнимаются, целуются и жмут руки», передает РИА «Новости».

«Я смотрю на эти кадры с ужасом, потому что как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись – и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать», – сказал певец.

Он подчеркнул, что чувствует себя хорошо и в данный момент вместе с семьей находится на самоизоляции. На мероприятии он, в частности, обнял Игоря Николаева при встрече, поскольку на тот момент не подозревал об опасности заражения коронавирусом.

«Через две недели я всем говорю: люди, не нужно быть такими беспечными. Это совсем рядом – от любого человека», – сказал артист.

СМИ сообщают, что у Николаева диагностировали очаговую пневмонию. Певец также якобы сдал тест на коронавирус, результаты которого еще не получены.

В свою очередь, у Льва Лещенко в пятницу подтвердился диагноз COVID-19. Еще до подтверждения этого диагноза, певец поступил в больницу в Коммунарке с двусторонней пневмонией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.