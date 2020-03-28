Елена Малышева назвала COVID-19 сезонной инфекцией

28.03.2020, 9:30, Разное

COVID-19, по мнению специалиста в области медицины Елены Малышевой, является сезонной инфекцией. Ведущая «Жить здорово!» в эфире YouTube-программы «А поговорить?» посоветовала соотечественникам не паниковать, если температура тела составляет 37 градусов.

Это, отмечает медик, нормальный показатель, и это не является свидетельством заражения коронавирусом. Малышева призывает россиян, у которых слегка повышена температура, оставаться дома и прислушиваться к своему состоянию. Если заметно ухудшение, необходимо сразу же вызвать врача.

Малышева рассказала, что в РФ на коронавирус, впервые появившийся в Китае, тестируют граждан трех категорий. Исследование проходят пациенты с пневмонией, люди, вернувшиеся в Россию из-за границы, а также лица, контактировавшие с зараженными COVID-19. Саму инфекцию специалист считает сезонной.

Слухи о сокрытии властями реального положения в РФ, касающегося распространения коронавируса, Малышева называет бессмысленными. В эпоху доступного интернета, отмечает телеведущая, утаить такую информацию просто невозможно.

По сведениям Роспотребнадзора, в РФ зафиксировано более 1000 случаев инфицирования уханьским вирусом. Четыре человека из числа зараженных скончались, а 45 выздоровели. За минувшие сутки в Бурятии число заболевших составило восемь человек, информирует iReactor.