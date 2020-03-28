Названо число находящихся под наблюдением из-за коронавируса пациентов в России

28.03.2020, 9:30, Новости дня

Более 166 тыс. человек в РФ находятся под медицинским контролем из-за новой коронавирусной инфекции, информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре сообщили, что «под медицинским наблюдением в целом по РФ за истекший период 2020 года находилось 250 тыс. 989 человек, по состоянию на 27.03.2020 под контролем остаются 166 тыс. 739 человек», передает ТАСС.

По состоянию на четверг в лабораториях Роспотребнадзора было проведено 223 тыс. 509 тестов на коронавирус.

Ранее президент Владимир Путин призывал не верить вбросам и фейкам по поводу коронавируса в России. Он подчеркивал, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.