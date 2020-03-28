 

Роскомнадзор заблокировал «Двач» из-за фейковых новостей о коронавирусе

28.03.2020, 9:30, Разное

Сотрудники Роскомнадзора заблокировали интернет-ресурс «Двач» из-за ложных новостей о коронавирусе. В частности, распространялась информация о введении комендантского часа в Москве.
Новости о мерах по ограничению передвижения и скопления граждан порождают ложную информацию, и одной из таких стал комендантский час в Москве. К таким радикальным мерам пока власти не прибегают, но в Сети массово распространяют фейк. Из-за этого и заблокировали ресурс «Двач», о чём и рассказал владелец Нариман Намазов. Он отметил, что из Роскомнадзора ему пришло пять уведомлений о необходимости удалить ложную информацию. Все предупреждения приходили с неофициального адреса ведомства, и поэтому владелец «Двача» просто не увидел их.

В настоящий момент фейковая новость удалена с «Двача», а Нариман Намазов заявил, что впредь будет более внимательно просматривать все входящие уведомления. Сейчас работа ресурса возобновлена в полном объёме.



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