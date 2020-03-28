Финал конкурса “Самые стильные в России 2020”: Богемный шик

28.03.2020, 9:25, Разное

Каждую неделю мы публиковали фотографии и имена претендентов на звание “Самые стильные в России 2020” в следующих номинациях: “Классика”, “Casual”, “Богемный шик”, “Самая стильная пара” и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.

Сегодня мы представляем образы звезд в категории “Богемный шик”. Эти героини предпочитают неординарные, фантазийные наряды, которыми и привлекли наше внимание в этот раз. Итак, за звание “Самая стильная” в представленной номинации борются: Паулина Андреева, которая и на свадьбе, и на красных дорожках не изменяет бренду Maison Bohemique; cловно сошедшая с полотен художников Ренессанса Диана Вишнева в платье Tatyana Parfionova; амбассадор Chopard в России Татьяна Навка в комбинезоне Ralph Lauren, поддержавшая тренд на благородный бархат; Юлия Снигирь, в прямом смысле слова блиставшая в наряде Kalmanovich на Венецианском кинофестивале; Аня Чиповская, который год не изменяющая Maison Bohemique; а также выбравшая украшения Mercury Вера Брежнева в наряде с умопомрачительным верхом от Arut MSCW.

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