Отложенные премьеры и актёры на карантине — France 24 рассказал, как COVID-19 повлиял на киноиндустрию

28.03.2020, 9:24, Новости дня

Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по киноиндустрии: студиям пришлось откладывать громкие премьеры и приостанавливать работы над различными проектами, у некоторых звёзд был обнаружен COVID-19. Тем не менее, как отмечает France 24, актёры не падают духом и даже в самоизоляции стараются с помощью творчества подбодрить поклонников.

Кадры из к/ф «Не время умирать».





ДЖЕЙМС БОНД: Ты когда-нибудь на таком летала?

НОМИ: Не-а.

Новая картина о Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time To Die) стала одним из первых фильмов, премьера которого была отложена. За «Бондом» последовали многие другие, включая «Форсаж — 9» (F9) и «Кролика Питера — 2» (Peter Rabbit 2). Во Франции мультфильм «Тролли. Мировой тур» (Trolls World Tour) студии Universal Pictures, премьера которого должна была состояться в апреле, теперь выйдет на экраны куда позднее.

СТЕФАН РЕТОРЕ, директор по маркетингу Universal Pictures France: Люди проведут несколько месяцев в самоизоляции и привыкнут смотреть видеоконтент на стриминговых сервисах. Когда жизнь вернётся в обычное русло, мы будем очень стараться переориентировать зрителей и подтолкнуть их к коллективному просмотру в кинотеатрах, потому что главное для нас сейчас — чтобы люди как можно скорее вернулись к походам в кино.

Некоторые картины, вроде «Человека-невидимки» (The Invisible Man) и «Охоты» (The Hunt) киностудиям пришлось сделать доступными к онлайн-просмотру куда раньше, чем планировалось.

Кадры из к/ф «Человек-невидимка».

СЕСИЛИЯ КАСС: Он был социопатом, контролировал каждый мой шаг, каждое действие. Говорил, что где бы я ни спряталась, он всё равно найдёт меня, будет стоять рядом, а я его даже не увижу.

Была приостановлена работа над такими проектами, как «Жизнь матрёшки» (Russian Doll) компании Netflix, фильма «Миссия невыполнима — 7» (Mission: Impossible 7), съёмки которого должны были проходить в Венеции, а также киноверсия мультфильма «Русалочка» (The Little Mermaid) от студии Disney. Кроме того, самый престижный в мире кинофестиваль, Каннский, был отложен на неопределённый срок.

Некоторые актёры заразились коронавирусом и были помещены на карантин. Среди них — Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, а также британский актёр Идрис Эльба, который рассказал о своей болезни в Twitter. Как сообщается, все они чувствуют себя нормально.

ИДРИС ЭЛЬБА, актёр: Пора более внимательно отнестись к тому, чтобы соблюдать дистанцию при непосредственном контакте с другими людьми, не забывать мыть руки. Также есть немало заражённых людей, у которых болезнь протекает бессимптомно, и они могут запросто стать её переносчиками.

К счастью, многие знаменитости, которые находятся на самоизоляции, делятся жизнеутверждающими видео. Так, «Чудо-женщина» Галь Гадот опубликовала видео, в котором звёзды исполнили свою версию песни Джона Леннона Imagine. А комик Стив Мартин представил чудесное соло на банджо.

Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года.