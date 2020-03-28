 

Роналду приобрел лимитированный Bugatti Centodieci за 9 млн евро

28.03.2020, 9:09, Разное

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрёл лимитированную версию Bugatti Centodieci за 9 млн евро. Автомобиль пополнит и без того огромный и дорогостоящий автопарк футболиста.
Криштиану Роналду известен не только как знаменитый футболист, но и заядлый любитель современных гиперкаров, среди которых Bugatti играют не последнюю роль. У него уже имеются модели Veyron и Chiron, а теперь спортсмен сделал предварительный заказ на Centodieci. Уникальности этому транспортному средству добавляет ещё и тот факт, что всего будет выпущено 10 экземпляров. Одним из обладателей и стал Роналду, заплативший, по неофициальным данным, не меньше 9 млн евро только за предварительный заказ.

Bugatti Centodieci своего рода дань уважения модели EB110, которую выпускали в 90-х. Машина имеет 8-литровый двигатель мощностью 1600 лошадиных сил и способна разгоняться до 100 км/ч всего за 2,4 секунды. Купить её уже невозможно, так как ещё до премьеры все 10 транспортных средств были проданы.



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