Экономика: Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

28.03.2020, 9:08, Разное

Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. И казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна, и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание?

Многие нефтеперерабатывающие заводы в Европе и США отказываются от закупок дополнительных объемов нефти из Саудовской Аравии, даже несмотря на демпинг саудитов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и нефтетрейдеров королевства.

Цены на нефть упали до уровней 17-летней давности. В пятницу на торгах вечером марка Brent обновляла минимум с мая 2003 года. Цена на майские фьючерсы упала ниже 25 долларов за баррель. Саудиты же предлагают скидку как минимум на 8 долларов к рыночной цене на свою нефть. Казалось бы, для стран-импортеров на земле воцарился нефтяной рай. Нефть можно покупать по супернизкой цене: уголь стоит и то дороже. Почему же европейские и американские заводы отказываются от черного золота за копейки?

Дело в том, что ценовая война Саудовской Аравии с конкурентами, которая выражается в демпинге и в увеличении поставок нефти на продажу, сочетается с неожиданным распространением коронавируса по Европе и США. Спрос на нефть серьезно снизился при увеличении предложения. Так, по некоторым оценкам, спрос на нефть упал на 10 млн баррелей в стуки в марте, а в апреле спад может вырасти до 18-19 млн баррелей в сутки. Ведь заводы и предприятия закрываются, экономическая активность ограничена. Это беспрецедентное сокращение спроса на черное золота.

Конечно, желание запастись столь дешевой нефтью велико. Вполне нормальная стратегия купить сегодня, пока цена низкая, а использовать сырье позже, когда цены будут не такие привлекательные. Сначала покупатели так и делали. Однако теперь им просто некуда складировать эту дешевую нефть. У европейских и американских потребителей банально не хватает резервуаров для хранения нефти. Ведь спрос упал – никто хранилища не опустошает.

А ведь саудиты так хотели увеличить свою долю на рынке, особенно европейском, чтобы уколоть Россию. Саудитам приходится искать новые рынки. Но и это уже не так просто. Спрос падает не только в Европе и США, но и в Индии, где был введен полный карантин. Индийские порты объявили форс-мажор и не принимают грузы. При том, что индийский рынок в числе крупнейших потребителей.

России на таком рынке тоже приходится несладко. Она вынуждена была предложить скидки на нефть Urals, которая продается с дисконтом в 4 доллара с барреля. Хотя РФ и смогла сейчас перенаправить нефть для Европы в Китай, где спрос, кстати, начал постепенно восстанавливаться.

«Если производители нефти продолжат эту безумную гонку за долю рынка, то им придется в скором времени начать доплачивать покупателю, чтобы тот взял топлива. Разговоры об отрицательной стоимости нефти могут оказаться правдой»,

– считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Японский банк Mizuho на прошлой неделе предупреждал, что 25 долларов за баррель – это еще не предел. Там считают, что беспрецедентный в истории избыток нефти на рынке после решения Саудовской Аравии на треть нарастить добычу плюс обвальное падение спроса из-за эпидемии коронавируса – могут спровоцировать ситуацию, когда цена нефти будет двигаться к отрицательным уровням. По оценке банка, поставки нефти в мире могут превысить спрос на 15 млн баррелей в сутки. Это семь супертанкеров в день и каждый седьмой баррель, извлекаемый из недр.

Сводная емкость мировых хранилищ, по оценке IHS Markit, составляет примерно 1 млрд баррелей. Таким образом, они могут быть заполнены до отказа за два-три месяца. И тогда не поздоровится никому.

«Саудовская Аравия заливает мир нефтью, потому что ведет войну против других производителей нефти, чтобы они умерли. Это война на выживание, насколько она будет успешной – непонятно», – говорит собеседник.

В пример он приводит аналогию с «игрой в труса», когда два человека едут на автомобилях на скорости навстречу друг другу, чтобы понять кто первый свернет. Но если никто не свернет, то оба водителя погибают. Вот Саудовская Аравия, по его мнению, ждет пока РФ свернет, то есть пойдет на сокращение добычи нефти.

И даже если через несколько месяцев ситуация с вирусом закончится, то это не отменит попытки саудитов за счет демпинга и роста экспорта увеличить свою долю на рынке. Поэтому выход эксперты видят один, что через какое-то время производители нефти сядут на стол переговоров и придут к новому соглашения в рамках ОПЕК+.

«Я думаю, что на горизонте трех месяцев, когда уже у всех начнут сдавать нервы, производители нефти согласятся на ОПЕК+ 2.0. Два шанса к одному, что будет какое-то новое соглашение. Возможно, будет некий посредник, но кто им может стать – непонятно», – говорит эксперт ФНЭБ.

В слухи о готовящемся союзе Северной Америки с ОПЕК за спиной у РФ Митрахович не верит. «Я не очень понимаю, что это за саудово-американский вариант вытеснения России. Если американцы и саудиты вместе сократят добычу, то РФ от этого только выиграет. Такого не может быть. А вместе увеличивать добычу им незачем, это цены никак не поднимет.

Судя по всему, о новой сделке с Россией в рамках ОПЕК можно будет говорить лишь после того, как мир справится с проблемой коронавируса. В Минэнерго заявили, что ОПЕК+ не в состоянии кардинально повлиять на цены на нефть в ситуации полной неопределенности из-за вируса. По словам заместителя министра энергетики Павла Сорокина, потребление нефти в моменте снижается до 15 млн баррелей в сутки, а может упасть и до 20 млн. Тогда как ОПЕК+ сокращала добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. «Предпринимать действия, которые не принесут эффекта, не рационально», – заявил Сорокин, возложив основную ответственность за падение цен на пандемию. Хотя без резких действий Саудовской Аравии, конечно, не обошлось.

Второй сценарий не пожелаешь и врагу. Это будет игра на выживание, все будут ждать, кто же первый сойдет с дистанции.

Например, это могут быть Алжир и Нигерия, которым в таком случае можно только посочувствовать.

«Это напряженная ситуация. Через несколько месяцев у всех производителей нефти будут большие проблемы. Мы увидим какие-то дикие картины сначала в Нигерии и Алжире, у слабых игроков, а потом все это доберется до тех, кто затеял эту войну на уничтожение», –считает Станислав Митрахович.

Под ударом окажется также Мексика и Венесуэла, которые вынуждены продавать свою нефть уже за копейки – за 12 и 5 долларов за баррель.

Как долго слабые нефтяные страны смогут торговать нефтью по цене ниже себестоимости производства? По мере заполнения хранилищ им придется начать доплачивать клиентам. Или, когда цена будет ниже себестоимости, они прекратят торговать нефтью и остановят добычу. Будет ли достаточно выбывших Алжира и Нигерии, чтобы вернуть цены на нефть? Пока не ясно.

«Нигерия, которая абсолютно полностью зависит от нефти, не сможет выполнять свои долговые и бюджетные обязательства без продажи нефти. Люди перестанут получать деньги в стране, которая десятилетиями находятся на грани гражданской страны. Начнется противостояние между этническими и религиозными группами. То же самое, как в фильме про апокалипсис, начнется и в Алжире. Возможно, это и есть цель сторонников ценовой войны», – рассуждает Митрахович.

Эта мрачная картина может стать реальностью, если война на рынке нефти не остановится. Саудовская Аравия, РФ и США так быстро, конечно, не сдадутся.

«Мы, пока не кончатся накопленные доллары, можем жить. США, которые эти доллары печатает, вообще хорошо. Остановит их только глобальный отказ от доллара, но это будет еще не скоро», – говорит отраслевой эксперт.

У Саудовской Аравии и РФ примерно одинаковый уровень резервов, поэтому обе страны могут довольно долго жить за их счет. Однако зависимость бюджета Саудовской Аравии от нефтяных цен намного больше, чем у России. По словам министра финансов Антона Силуанова, накопленных резервов РФ хватит на 6-10 лет при столь низких ценах на нефть. «Но это было сказано про 30 долларов за баррель, а не про отрицательные цены на нефть, к которым все идет», – отмечает Митрахович.

У Саудовской Аравии есть риск начала финансовых проблем – огромный дефицит бюджета может привести к сокращению социальных пособий и обвалу саудовского реала, который до сих пор не девальвировал.

«Это очень не понравится населению, учитывая, что в Саудовской Аравии практически все товары импортные и резко вырастут в цене. В РФ при всех наших проблемах, мы все-таки многое умеем производить помимо нефти», – заключает собеседник.