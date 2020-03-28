Обнародованы параметры нового смартфона Samsung Galaxy M11

28.03.2020, 8:53, Разное

На просторах интернета появились подробные сведения о новом смартфоне Samsung Galaxy M11. Полезной информацией в социальных сетях поделился инсайдер из Индии Судханшу Амбхоре, часто публикующий подобный контент.

В Сети благодаря информатору появились данные об очередной новинке, созданной южнокорейскими разработчиками. Выяснилось, что Samsung Galaxy M11 сконструирован на платформе процессора Qualcomm Snapdragon 450, он обладает 3 Гб оперативной и 32 Гб своей памяти, 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 1560 на 720 точек. В верхнем левом углу присутствует фронтальная камера на 8 Мп с объективом, характеризующимся диафрагмой F/2.0.

Любители изображений оценят тройную основную камеру на 13+2+5 Мп. Объем аккумулятора составляет 5000 мАч, имеется разъем USB-C, функция быстрой зарядки 15 Вт, установка microSD-карт объемом до 512 Гб. Масса смартфона Samsung Galaxy M11 составляет 197 граммов.