Из России пытались вывезти порядка 11 тонн антисептика

28.03.2020, 8:53, Разное

На участке государственной границы в Челябинской области задержаны нарушители, пытавшиеся вывести из РФ примерно 11 тонн антисептика.

Груз планировали доставить на территорию Казахстана.

Со 2 марта, напоминают в ФСБ, временно запрещается вывозить за пределы РФ противовирусные препараты и средства для дезинфекции. Исключение – случаи помощи другим странам, осуществляемой на государственном уровне.