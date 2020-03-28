 

Из России пытались вывезти порядка 11 тонн антисептика

28.03.2020, 8:53, Разное

На участке государственной границы в Челябинской области задержаны нарушители, пытавшиеся вывести из РФ примерно 11 тонн антисептика.
Груз планировали доставить на территорию Казахстана.

Со 2 марта, напоминают в ФСБ, временно запрещается вывозить за пределы РФ противовирусные препараты и средства для дезинфекции. Исключение – случаи помощи другим странам, осуществляемой на государственном уровне.



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