 

Стало известно об острой нехватке золота в США

28.03.2020, 8:48, Новости дня

В США инвесторы и банкиры из-за ситуации с коронавирусом сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет.

Издание The Wall Street Journal пишет, что «дилеры распродали все или временно закрыты», передает РИА «Новости».

Например, «Credit Suisse Group AG, которая с 1856 года чеканила собственные слитки, на этой неделе сообщила клиентам, что не стоит даже спрашивать», а в Лондоне «банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке».

Нехватка золота на бирже уже привела к тому, что банкиры с Уолл-стрит попросили о помощи Канаду.

«Королевский канадский монетный двор был завален просьбами об увеличении производства золотых слитков, которые могут быть отправлены в Нью-Йорк», – добавляет издание.

Цена фьючерсов на золото в США выросла примерно на 9%, до порядка 1 тыс. 620 долларов за тройскую унцию на этой неделе, достигнув семилетнего максимума. Только в нескольких случаях, начиная с 2000 года, цены на золото выросли еще больше за одну неделю. В частности, такой рост был сразу после того, как крупнейший банк США Lehman Brothers объявил о банкротстве в сентябре 2008 года.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Николаев пока не думал о выборах

11.02 / Лидер российских коммунистов не возражает против упоминания Бога в Конституции

20.02 / Журналиста Павла Брыкина сбила машина: водитель пытался уйти от интервью

20.02 / Стрельба в Германии: нападавший был праворадикалом

09.03 / Пушков ответил на заявление Климкина «о катастрофе для Украины» в День Победы

12.02 / «Радио Свобода» повторно внесли в список СМИ-иноагентов

05.03 / Путин провел переговоры с главой Евросовета

03.02 / В Косово победившие на выборах партии договорились о новом правительстве

20.02 / Россия установила новый рекорд неисполнения бюджета

15.02 / Президент Молдавии – сильная Европа без России невозможна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска