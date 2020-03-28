Стало известно об острой нехватке золота в США

28.03.2020, 8:48, Новости дня

В США инвесторы и банкиры из-за ситуации с коронавирусом сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет.

Издание The Wall Street Journal пишет, что «дилеры распродали все или временно закрыты», передает РИА «Новости».

Например, «Credit Suisse Group AG, которая с 1856 года чеканила собственные слитки, на этой неделе сообщила клиентам, что не стоит даже спрашивать», а в Лондоне «банкиры арендуют частные или пытаются найти военные грузовые самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке».

Нехватка золота на бирже уже привела к тому, что банкиры с Уолл-стрит попросили о помощи Канаду.

«Королевский канадский монетный двор был завален просьбами об увеличении производства золотых слитков, которые могут быть отправлены в Нью-Йорк», – добавляет издание.

Цена фьючерсов на золото в США выросла примерно на 9%, до порядка 1 тыс. 620 долларов за тройскую унцию на этой неделе, достигнув семилетнего максимума. Только в нескольких случаях, начиная с 2000 года, цены на золото выросли еще больше за одну неделю. В частности, такой рост был сразу после того, как крупнейший банк США Lehman Brothers объявил о банкротстве в сентябре 2008 года.

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