НХЛ рассчитывает завершить сезон

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28.03.2020, 8:45, Новости дня

Руководство Национальной хоккейной лиги продлило связанный с пандемией коронавирусной инфекции период самоизоляции игроков до 4 апреля. При этом вице-комиссионер лиги Билл Дэйли заявил, что рассчитывает доиграть сезон.

НХЛ приостановила регулярный чемпионат 12марта. Хоккеистам было предписано соблюдать режим самоизоляции до 27 марта. Теперь этот период продлен еще на неделю. Хоккеисты прошли тестирование, и только у трех игроков был обнаружен COVID-19.

Были перенесены на неопределенный срок церемония вручения наград и процедура драфта. Однако Билл Дэйли не теряет оптимизма. "Мы надеемся завершить сезон в полном объеме. Хотелось бы возобновить игры уже весной. Можно захватить начало лета. Возможно, придется играть в августе", — приводит слова вице-комиссионера НХЛ РИА Новости.



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