 

Владелец “Клипперс” пожертвует 25 миллионов на борьбу с коронавирусом

28.03.2020, 8:45, Новости дня

Американский бизнесмен Стив Балмер, владеющий клубом НБА "Лос-Анджелес Клипперс" пожертвует 25 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Часть средств пойдет на скорейшую разработку вакцины.

Согласно информации РИА Новости, 10 миллионов долларов, выделенных Стивом Балмером и его женой Конни, будут направлены в университет Сиэтла, где ведется разработка вакцины к COVID-19. Также владелец "Клипперс" поможет Лос-Анджелесу, где базируется его клуб, и своему родному штату Мичиган.

Регулярный сезон в НБА был приостановлен после того, как вирус был обнаружен у игрока "Юта Джаз" Руби Гобера. Сроки возобновления сезона пока неизвестны.



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