 

Резников: Козак – сильный, опытный и очень непростой человек

28.03.2020, 8:23, Новости дня

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак является очень собранным и сдержанным человеком.  Такое мнение в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман высказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Козак – сильный, опытный, очень непростой человек. Волевой…  Сложный? Да. Сложнее его вывести из эмоционального равновесия? Наверняка. Но когда ты понимаешь, что человек стабилен и мыслит хладнокровно, то ты можешь достучаться до него. А если человек эмоционально неустойчив, соответственно, не можешь быть уверен, что, даже если ты изложил логичную вещь, она будет услышана. Тем более если он должен передать эту информацию дальше. У нас же с вами нет иллюзий”, – сказал он.

По мнению Резникова, любой переговорщик получает некий мандат и движется в рамках этого мандата с определенной дискрецией.

“Но после переговоров – обязательно доклад и принятие следующих решений. Так вот, если человек нестабилен психоэмоционально, он и донесет не всегда корректно. А соответственно, может быть принято неправильное решение”, – отметил он.

Резников: Ермак и Козак встряхнули Минск. Все засуетились и забегали. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОАудио: Дмитрий Гордон / YouTube

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера РФ Козака заместителем главы своей администрации. По данным российских СМИ, он будет курировать украинское направление.

10 февраля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак высказал мнение, что Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем бывший помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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