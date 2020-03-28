Резников об отставке Богдана и Гончарука: Если невеста уходит к другому, неизвестно, кому повезло

28.03.2020, 8:23, Новости дня

В Украине не нужно искать виноватых за провал в экономике, а надо найти решения, как минимизировать риски и потери. Такое мнение в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман высказал вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Сейчас многие спрашивают: “Слушай, вам не тяжело? Вы сразу попали в такой маргарин”. Да, это непросто. Наверное, мы бы более расслабленно заходили в этот режим. Но может быть, в этом и есть суть вызова?” Мы научимся, пройдем этот кризис. Это может оказаться очень крутая и сильная команда”, – сказал он.

На фразу, что в Украине много мемов о том, как повезло бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану и бывшему премьер-министру Алексею Гончаруку, которые буквально в последнюю минуту ушли от ответственности, Резников сказал: “Помните старый анекдот? Если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло”.

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11 февраля глава государства Владимир Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента, которую он занимал с июня 2019 года, и назначил на его место своего помощника Андрея Ермака.

4 марта Верховная Рада отправила премьер-министра Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. После этого главой правительства был назначен Денис Шмыгаль.В тот же день день Верховная Рада 277 голосами “за” проголосовала за назначение нового Кабинета Министров.

18 марта Шмыгаль заявлял, что в в Украине возможен экономический кризис.