 

Резников о встрече Зеленского с бизнесменами: Там было сообщество уважаемых кротов

28.03.2020, 8:23, Новости дня

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман, что не присутствовал на встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса, где говорили о борьбе с коронавирусом.

Мне кажется, что главным лейтмотивом, который там мог бы обсуждаться… Вы помните мультфильм про Дюймовочку? Там было сообщество уважаемых кротов. Уважаемые кроты… На самом деле не забота о них должна стоять на повестке дня, а забота о людях, которые работают на их предприятиях, на их заводах. А это сотни тысяч людей, цель которых – сохранить свои рабочие места, кормить семью. Соответственно, чем может власть помочь людям, которые работают на этих заводах и фабриках? В ответ эти уважаемые кроты, люди с большими капиталами, заработанными в Украине, чем могут помочь стране? Я думаю, вот эта дорога с двухсторонним движением и обсуждалась”, – сказал он.

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По мнению Резникова, сегодня все, кто имеет деньги, заработанные в Украине, “становятся нянями нашей страны”.

“Если вы помните, во время “Давоса” прозвучал очень интересный тезис от президента о появлении института “нянь” для иностранных инвесторов. Украинский бизнесмен Александр Ярославский задал вопрос во время “Украинского завтрака”: “А нам, украинцам, “няни” не нужны разве? Мы тоже хотим иметь “нянь” для того, чтобы развиваться”. Это был справедливый вопрос – он вызвал восторг в зале. Сегодня, мне кажется, все, кто имеет деньги, заработанные в Украине, становятся нянями нашей страны. Они способны сохранить страну: купить необходимые медикаменты, купить необходимую помощь. И таким образом единым миром мы спасем страну”, – добавил он.

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ВИДЕОАудио: Дмитрий Гордон / YouTube

16 марта в Офисе президента сообщали, что Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса, они говорили о борьбе с коронавирусом.  

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена). Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин на 30 дней – до 24 апреля.

По информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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