Календарь: 28 марта – День рождения Максима Горького

28.03.2020, 8:32, Новости дня

В этот день в 1868 году родился Алексей Пешков (Максим Горький), один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей.

Молва твердила о Горьком: «Босяк! Поднялся со дна моря народного!». Действительно, из города Канавино (ныне район Нижнего Новгорода) до Олимпа мировой литературы Алексей Пешков пешком прошел свой горький путь. В 3 года он заболел холерой – его, ценой своей жизни, выходил отец – Максим. В его честь Алексей и взял псевдоним – Максим Горький. С 11 лет Алексей вынужден был зарабатывать — идти «в люди»: работал «мальчиком» при магазине, буфетным посудником на пароходе, пекарем, учился в иконописной мастерской, батрачил. Нищее детство, скитания, тяжелую работу он описал в автобиографичных «Детство», «В людях», «Мои университеты».

Крутыми мазками Горький делил мир на белое и черное. Одержимый идеей сверхчеловека, он отпустил усы, как у Ницше. Пламенный революционер пел гимны Ленину и Сталину – Горький был самым издаваемым писателем в СССР, став основателем соцреализма. 5 раз Максим Горький был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Основной пафос творений Горького — мечта о «новых людях», бесстрашных, волевых, свободных, обладающих высочайшими интеллектуальными и физическими способностями, добивающихся сверхцелей за гранью возможного. И он это доказал своей жизнью – поднявшись с самого социального дна, Горький заявил на весь мир: «Человек – это звучит гордо!».

Писатель скончался на 69 году жизни. Последние слова Горького, оставшиеся в истории, были сказаны медсестре Липе: «А знаешь, я сейчас с Богом спорил. Ух, как спорил!». При немедленно проведённом тут же, на столе в спальне, вскрытии выяснилось, что лёгкие умершего находились в ужасающем состоянии: плевра приросла к рёбрам, заизвестковалась, оба лёгких закостенели, — так что врачи поражались, каким образом Горький вообще дышал. В ходе вскрытия мозг Горького был извлечён и доставлен в московский Институт мозга для дальнейшего изучения. По решению Сталина, тело было кремировано, прах помещён в урне в Кремлёвскую стену на Красной площади в Москве.

События дня:

1776 г. – в Москве основан Большой театр.

1857 г. – в Санкт-Петербурге открыта первая в России женская гимназия.

1953 г. – опубликован Указ об амнистии, которую предложил Лаврентий Берия.

Именинники:

Александр, Алексей, Михаил, Тимофей.

Родились:

Иннокентий Смоктуновский (1925–1994 гг.) – советский актер.

Сергей Бугаев (Африка) (1966 г.) – российский художник, музыкант и актёр.

Леди Гага (1986 г.) – американская певица, обладательница 6 премий Грэмми.