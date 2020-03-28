«Мужское достоинство ни при чем»: Что может рассказать о человеке размер ноги

28.03.2020, 8:30, Разное

Ученые давно опровергли миф, что на длину мужского полового органа указывает размер ноги. Однако есть другие аспекты, о которых могут «рассказать» ботинки.

Согласно исследованию эпидемиологов из Швеции, проведенном в 2009 году, существует взаимосвязь между размером ноги и продолжительностью жизни. Стать долгожителями имеют шанс мужчины со средним размером обуви, однако в случае, если они ведут здоровый образ жизни. Научная работа аналитиков британского сайта Illicit Encounters, показала, что верностью могут похвастаться представители сильного пола с ногами 40-42 размера.

Ученые также выяснили, что у спринтеров больше шансов победить в забеге, чем больше у него размер ноги, но ключевую роль здесь играет длина пальцев. Они помогают бегуну максимально ускориться. К слову, длина ступни Усэйна Болта, 11-кратного чемпиона мира, – около 40 см.

Зависимость размера ноги и длины мужского полового органа исследователи называют мифом. Подобную взаимосвязь опровергли специалисты University College London, пригласив для исследования более сотни мужчин. Измерив «мужское достоинство» и сопоставив его с размером ноги, эксперты не увидели зависимости. Однако доказано, если у представителя сильного пола указательный палец короче безымянного, то и половой орган у него может оказаться внушительных параметров.