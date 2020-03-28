Сын Тарзана и Наташи Королевой едва не стал жертвой преступников

28.03.2020, 8:30, Разное

Сын Тарзана и Наташи Королёвой Архип Глушко едва не стал жертвой преступников в Японии. Его насильно затащили в подпольный бордель в одном из районов Токио.

Архип Глушко пояснил своим поклонникам, что одно время ему пришлось временно жить в Токио и ходить в языковую школу. Маршрут пролегал через район с большим количеством лавочек и баров, но часть из них всегда была закрыта. В один из дней он проходил мимо небольшого жилища с вывеской, где стоял взрослый японец, который сначала обратился к нему на английском, а после просто схватил юношу и начал затаскивать его внутрь. Архип Глушко признаётся, ему удалось схватиться за дверной проём, и японцу пришлось ослабить хватку. После этого из внутренней двери вышла немолодая жительница в одних трусах, а житель достал толстую книгу. Как отметил сын Тарзана и Наташи Королёвой, его таким странным образом пытались заманить в местный бордель.

По итогу ситуация разрешилась мирно. Архип поговорил с мужчиной и даже поинтересовался местными расценками, а как только собрался уходить, то ему вручили визитную карточку, которую, как отметил сын знаменитостей, он до сих пор хранит как воспоминания об интересном инциденте. К тому же, со слов Глушко, он после этого неоднократно встречался с японцем по дороге из школы и, проходя мимо его заведения, они даже здоровались друг с другом.