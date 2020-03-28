В Европе представлен смартфон Xiaomi Mi 10 Lite с NFC за 350 евро

28.03.2020, 8:30, Разное

Китайская корпорация Xiaomi презентовала на территории Европы бюджетный смартфон Mi 10 Lite. Устройство за 350 евро обладает поддержкой сети пятого поколения и модулем NFC.

Теперь поклонники электронной продукции компании Xiaomi имеют возможности приобрести новый мобильный аппарат Mi 10 Lite – это в полной мере самостоятельная модель, а не получившая иное название модификация определенного девайса китайского разработчика. Отдав 350 евро, потребитель получит гаджет с процессором Qualcomm Snapdragon 765G, дисплеем AMOLED на 6,57 дюйма и каплевидным вырезом. Стоит также отметить присутствие оперативной памяти в объеме 6/8 Гб и собственной 64/128 Гб. В основной камере имеется четыре датчика с разрешением 48+8+2+2 Мп, «фронталка» – на 16 Мп.

Помимо того, смартфон Xiaomi Mi 10 Lite оснащен аккумулятором емкостью 4160 мАч с опцией поддержки 20-ваттной зарядки. Известно о модуле NFC, 5G, массе в 192 грамма и трех цветовых вариантах: перламутрово-белом, сером и сине-зеленом.