Роспотребнадзор рекомендовал родителям не выпускать детей на улицу

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28.03.2020, 8:16, Новости дня

Детям следует исключить контакты с окружающими на время пандемии коронавируса, рекомендовали родителям в Роспотребнадзоре.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «на период ограничительных мероприятий необходимо исключить (а если такое невозможно, то максимально ограничить) контакты детей».

Отмечается, что детям лучше оставаться дома.

Также Роспотребнадзор рекомендовал проводить дезинфекцию и влажную уборку помещений.

Напомним, в субботу ограничительные меры из-за коронавируса вступили в силу в России.

В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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