Жительница США заразилась коронавирусом, оказавшись без медстраховки… и получила счёт почти на 35 тысяч долларов

28.03.2020, 8:15, Новости дня

Дэнни Аскини, которая уже больше года проходит лечение от рака, волею случая временно лишилась медицинской страховки, и как раз в этот момент почувствовала симптомы гриппа. В итоге у американки диагностировали коронавирус — а через пять дней клиника выставила ей счёт почти на $35 тыс. долларов, для оплаты которого ей пришлось влезть в долги. Как рассказала сама Аскини в сюжете NBC, подобные проблемы — обычное дело для обычных американцев.

ДЭННИ АСКИНИ, заразилась COVID-19: Я всю жизнь работаю в системе здравоохранения, и всегда говорила людям: нельзя думать о том, сколько стоит лечение, когда есть проблемы со здоровьем. Врачи, которых я знаю лично, не думают о том, сколько стоит лечение, которое они обеспечивают — вот и пациенты не должны задумываться о том, во сколько им это лечение обойдётся, и уж точно не в такое время и не когда речь идёт о болезни, которая может оказаться смертельной. Так что на тот момент о стоимости лечения я не думала — думала я и беспокоилась лишь о том, что могу умереть.

ТИТР: Она заразилась COVID-19, но не имела медицинской страховки. Лечение обошлось ей в $34,972.



На раннем этапе пандемии коронавируса Дэнни Аскини почувствовала симптомы гриппа.

ДЭННИ АСКИНИ: Я уже 15 месяцев прохожу химио- и лучевую терапию — у меня лимфома, это раковое заболевание, которое поражает белые кровяные тельца. Я пользовалась программой Medicaid, но моего мужа пригласили на новую работу, и мы готовились переезжать в округ Колумбия — и когда он подписал трудовой договор и получил медстраховку, я, как того и требует закон, от Medicaid отказалась. В итоге вышло, что у меня как раз в тот момент, когда я заболела, не было страховки.





ТИТР: Дэнни — как и 28 миллионов других американцев, по данным Бюро переписи населения США — впервые попала в приёмное отделение, не имея медстраховки. Спустя 11 дней и три выезда бригады скорой помощи, Дэнни получила диагноз — у неё обнаружили инфекцию COVID-19.

ДЭННИ АСКИНИ: Примерно через пять дней после того, как я получила окончательные результаты анализов, мне пришёл конверт — а к тому же ещё и электронный счёт, его ведь сразу же высылают; я его открыла — и у меня просто упала челюсть. Я была в шоке. Итого по счёту у меня вышло что-то в районе 34382 доллара; я не точную цифру сейчас называю, но сумма была между 34 и 35 тысячами долларов.



В счёте были позиции, которые особенно запомнились — например, комплекс анализов для определения COVID-19 стоил 907 долларов. Ладно, хорошо — такое мы, может быть, каким-нибудь волшебным способом и оплатим, но это ведь только 2% от общей суммы, которую от меня потребовали за лечение. Всё, что может понадобиться врачам и медсёстрам для того, чтобы меня лечить в режиме изоляции, должно уже быть на месте в тот момент, когда я поступаю в приёмное отделение, всё это должно оставаться в изоляции — и до того момента, пока не появятся результаты анализов, всё, что есть в этой комнате, оплачиваю я, поскольку эти медсредства либо используют для моего лечения, либо они будут выброшены. Очень дорогостоящий получается процесс.



Рабочему классу в США приходится тяжело: достаточно один раз заболеть — и вот, ты уже портишь себе кредитную историю и влезаешь в огромные долги. Я заболела на раннем этапе пандемии, и заболевших будет ещё много — и я хочу, чтобы люди сразу поняли, что нам надо как-то организовываться уже сейчас, пока в конгрессе обсуждают финансовую поддержку; если мы хотим добиться каких-то перемен, нам надо до них достучаться прямо сейчас.



Я получила высококачественную медицинскую помощь — я сейчас жива только потому, что у нас просто потрясающая система здравоохранения, а вот стоит она просто возмутительно дорого, но это уже проблема политического характера. Виноваты не врачи и не пациенты, это политическая проблема.

Дата выхода в эфир 26 марта 2019 года.