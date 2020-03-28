 

В Ухане заработало метро

28.03.2020, 8:08, Новости дня

Метрополитен в китайском Ухане в субботу возобновил работу спустя два месяца временной приостановки из-за эпидемии коронавируса, сообщают СМИ.

Газета «Жэньминь Жибао» сообщает, что в субботу в 5.25 по местному времени (00.25 мск) поезд под номером B68 вышел из депо и проследовал по второй линии уханьского метрополитена, передает ТАСС.

На данный момент восстановлена работа 184 станций, на которых установлено порядка 200 тепловизоров для измерения температуры тела пассажиров. Для контроля количества людей в вагонах на сиденьях размещены специальные наклейки желтого цвета с надписью «сидеть через одного»: таким образом, в ряду из шести мест могут сесть лишь трое пассажиров.

Кроме того, в каждом поезде будет находиться контроллер, который будет отслеживать выполнение новых правил, а также следить за тем, чтобы пассажиры не снимали масок во время поездки.

Напомним, на фоне улучшения эпидемической ситуации 25 марта власти Китая сняли карантин с провинции Хубэй и отменили ограничения на перемещения населения, а также въезд и выезд из региона.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Отметим, что  президент Владимир Путин призывал не верить вбросам и фейкам по поводу коронавируса в России. Он подчеркивал, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Суд в Запорожье арестовал Анисимова, которого называли “смотрящим” от Януковича

15.02 / Зеленский: Сильный лидер не тот, кто отправляет солдат на смерть, а тот, кто готов беречь жизнь каждого человека

20.02 / Социальный психолог Покальчук о протестах против размещения украинцев из Уханя: Зоологический страх, невежество, постмайданный синдром

26.03 / Российские ученые обучили нейросеть находить коронавирус на снимках флюорографии

14.02 / Тбилиси назвал спекуляцией разговоры о делегации РФ на предстоящем заседании СЕ

07.02 / Когда и сколько: россиянам раскрыли все доходы Мишустина

19.02 / Пассажиры карантинного лайнера в Японии начали сходить на берег

07.02 / Экономика: Русофобия доводит Латвию до массовых увольнений

09.03 / “Вечных людей нет”. Нардеп Кравчук сказала, что Авакову ищут замену

27.03 / Премьер Британии Борис Джонсон заразился коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска