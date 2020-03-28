 

Погранслужба Беларуси решила не проверять россиян, приезжающих в страну на машине

28.03.2020, 8:05, Разное

Белорусские пограничники не будут досматривать россиян, которые захотят приехать в страну на время нерабочей недели на автомобиле. Об этом «Еврорадио» заявил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

«Сотрудников органов пограничной службы Республики Беларусь, осуществляющих пограничный контроль, на российском направлении нет», — рассказал он.

«Еврорадио» утверждает, что россияне поедут в Беларусь на время нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным. Часто в соседнюю страну они отправляются на автомобиле. Таким образом, им предстоит лишь встреча с российскими пограничниками, а на территории Беларуси местные работники погранслужбы их проверять не будут.

Остается неизвестным, как в таком случае будет контролироваться соблюдение российскими гостями режима самоизоляции, предписанного властями Беларуси для граждан, пребывающих из стран, где был зафиксирован COVID-19.

В Беларуси сейчас 94 заболевших коронавирусом, на сегодняшний день выздоровели и готовятся к выписке 32 человека. В РФ 1036 человек заразились COVID-19, жертвами ранее неизвестной болезни, по официальным данным, стали три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ


Крест-мощевик, водка и трактор. У белорусской власти свои способы борьбы с коронавирусом

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Мнение: Случайный фактор

24.02 / Максим Шугалей отметит день рождения в ливийской тюрьме

05.03 / Игра Rainbow Six Siege станет бесплатной в выходные

07.03 / Мнение: Чем бизнесмен отличается от кондуктора трамвая

26.03 / Мнение: Отскок американского рынка, США против Дурова и Трамп против сильного доллара

27.02 / Личное: Ненормальная привязанность к нему

25.02 / Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

05.02 / Учёные: Пищевые расстройства связаны с одержимостью тренировками

09.02 / Каждые 16 дней на Землю приходят странные радиосигналы из очень далекого объекта

12.03 / Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: “Я не знаю, что будет со мной и куда я пойду”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска