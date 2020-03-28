Индийский эксперт раскрыл секреты улучшения здоровья легких

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28.03.2020, 7:53, Разное

Эксперт из Индии Люк Коутиньо пояснил о секретах, которые помогут улучшить здоровье легких, что очень актуально в период борьбы с коронавирусом. Он уверяет, что необходимо освободиться от лишней слизи в организме.
Из-за распространения коронавируса все доктора и исследователи мира пытаются найти методы, благодаря которым можно противодействовать болезни. Люк Коутиньо уверяет, сначала необходимо позаботиться о своих легких. Он считает, болезнь имеет симптомы, которые схожи с гриппом, но ее последствия более тяжелые, а это поражение органов дыхания, что связывают с накоплением слизи и затрудненным дыханием, потому необходимо укрепить иммунитет и уходить от лишнего отложения продуктов секреции клеток.

Эксперт заявляет, телу человека нужна слизь, так как она функционирует как защитный механизм. В момент вдоха вирусы и бактерии остаются в легких, что затрудняет их попадание в организм. Позже продукты секреции клеток выйдут из организма через кашель, насморк, чиханье. Загвоздка появляется, когда накоплений очень много, что относится к больным астмой, ХОБЛ или бронхитом.

Основной совет эксперта – пить отвар из семян пажитника, который имеет свойство удалять лишнюю слизь из организма. В день достаточно одного или двух подходов. Также вытеснить лишние тела сможет глубокое дыхание и ингаляции. Улучшению кровообращения в легких способствуют физические упражнения. Специалист рекомендует полоскать рот подсоленной водой, что помогает не только в борьбе с вирусами, а и с простудой.



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