 

iPhone 12 Pro без «челки» позирует на первых «живых» фото

28.03.2020, 7:53, Разное

В Сети появились первые «живые» фотографии нового iPhone 12 Pro, лишенного «челки». По данным китайских источников, снимки обнародовал экс-сотрудник Apple, уволенный якобы за слив информации.

Как видно на фотографиях, купертиновская новинка получила экран, обрамленный узкими рамками, а в его верхней зоне отсутствует вырез и заметна фронтальная камера. Основная съемочная система в iPhone 12 Pro, оформленная в виде квадрата, расположена на задней панели. В ней имеется дополнительный четвертый модуль. По мнению экспертов, этот датчик может быть представлен времяпролетным объективом ToF, отвечающим за более точное определение глубины кадра.

Интернет-пользователи на фоне пандемии коронавируса не устают обсуждать, успеют ли сотрудники Apple подготовить к традиционному сентябрьскому релизу серию iPhone 12. Китайским партнерам купертиновской компании удается наращивать производство смартфонов, но в виду сложившейся ситуации в мире планы могут измениться.



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