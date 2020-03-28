Алек Болдуин и его супруга не обсуждают при детях тему пандемии коронавируса

28.03.2020, 7:53, Разное

Голливудский киноактёр и писатель Алек Болдуин недавно признался, что они с супругой Хилари Томас не обсуждают тему пандемии коронавируса в присутствии детей. Он считает лишним «заражать страхом» 6-летнюю дочь и троих маленьких сыновей.

Алек Болдуин в режиме видеосвязи общался со своими поклонниками и именно тогда рассказал, что они с женой, желая обсудить ситуацию с коронавирусом в мире, выходят в другую комнату. Таким образом пара ограждает детей от абсолютно лишних для них волнений и страхов, которых, как считает актёр, сейчас более чем достаточно. По мнению 61-летнего Болдуина, малыши должны расти и развиваться, наслаждаться детством и заниматься своими делами, а не прислушиваться к тревожной информации.

Также Болдуин отметил, ему уже хватает страхов и панических настроений, наблюдающихся в большинстве стран. Из-за этого вводятся карантины, закрываются границы, отменяются концерты, гастроли и спортивные мероприятия, временно не работает масса предприятий, что вряд ли можно отнести к приятной информации, которой хочется поделиться с ребёнком.