 

Алек Болдуин и его супруга не обсуждают при детях тему пандемии коронавируса

28.03.2020, 7:53, Разное

Голливудский киноактёр и писатель Алек Болдуин недавно признался, что они с супругой Хилари Томас не обсуждают тему пандемии коронавируса в присутствии детей. Он считает лишним «заражать страхом» 6-летнюю дочь и троих маленьких сыновей.
Алек Болдуин в режиме видеосвязи общался со своими поклонниками и именно тогда рассказал, что они с женой, желая обсудить ситуацию с коронавирусом в мире, выходят в другую комнату. Таким образом пара ограждает детей от абсолютно лишних для них волнений и страхов, которых, как считает актёр, сейчас более чем достаточно. По мнению 61-летнего Болдуина, малыши должны расти и развиваться, наслаждаться детством и заниматься своими делами, а не прислушиваться к тревожной информации.

Также Болдуин отметил, ему уже хватает страхов и панических настроений, наблюдающихся в большинстве стран. Из-за этого вводятся карантины, закрываются границы, отменяются концерты, гастроли и спортивные мероприятия, временно не работает масса предприятий, что вряд ли можно отнести к приятной информации, которой хочется поделиться с ребёнком.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Мнение: Удары турецкой армии

13.03 / Под Москвой в лесу мужчина с ребенком нашли человеческие кости

08.02 / Роза Сябитова прокомментировала требование священника Дмитрия Смирнова закрыть шоу «Давай поженимся!»

23.03 / Виктор Дробыш рассказал о плохом состоянии шоу-бизнеса из-за коронавируса

17.02 / Мнение: О потрясающих воображение ценах на коммуналку в столице

26.02 / Я помогу: Брэдли Купер учит дочь Лею ездить на самокате во время прогулки в Нью-Йорке

27.03 / Мнение: Неделя выходных, которая может не спасти от кретинов

04.02 / На некоторых рынках Apple предлагает вызов специалиста на дом для починки iPhone

14.02 / Путин подписал указ о помиловании трех россиян

02.02 / В Санкт-Петербурге загорелось здание “Лениздата”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска