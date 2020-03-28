Резников: Ермак спит три часа в сутки

28.03.2020, 7:52, Новости дня

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак спит по три часа в сутки, сообщил в программе “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

“Я точно знаю, что глава Офиса президента Андрей Ермак спит три часа в сутки. И так уже не первый день”, – сказал он.

По словам вице-премьера, он с Ермаком знаком давно, у них дружеские отношения.

“Мы коллеги. Он учился вместе с моими коллегами и друзьями… Мы пересекались и общались в неформальной обстановке… То, что он пошел в публичную политику, для меня было неожиданным. Есть люди, которые идут в публичную политику из-за тщеславия, ради влияния… Я думаю, что для Андрея Ермака настал период послужить”, – отметил Резников.

На вопрос, кто более сильный как глава Офиса президента – Ермак или его предшественник Андрей Богдан, – вице-премьер ответил: “Они разные”.

“Нет такого динамометра, которым можно сравнить силу. У них просто разные подходы, и каждый в свое время, видимо, был нужен президенту. Когда время изменилось, появился запрос на другие подходы”, – объяснил Резников.

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Главой Офиса президента Ермак был назначен 11 февраля. В тот же день с этой должности уволили Богдана.