 

В феврале 2020 года украинские медики и соцработники получили зарплату на 3 тыс. грн ниже средней по стране

28.03.2020, 7:52, Новости дня

Штатные украинские работники сферы здравоохранения и предоставления социальной помощи получили в феврале зарплаты, которые в среднем на треть ниже, чем в среднем по стране. Об этом свидетельствуют опубликованные 27 марта данные Государственной службы статистики (.doc).

По сравнению с январем 2020 года средняя зарплата выросла на 101 грн, по сравнению с февралем 2019 года – на 115 грн.

Средняя зарплата по экономике в феврале 2020 года составляла 10 847 грн, а зарплата медиков и соцработников – 7471 грн.

Самую высокую официальную зарплату, по данным Госстата, получили в среднем сотрудники сферы финансовой и страховой деятельности – 21 606 грн.

22 марта министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ввести почасовую оплату для медиков, работающих в условиях распространения коронавируса. По словам пресс-секретаря министра Артема Дехтяренко, зарплата некоторых медиков увеличится в три раза.

В декабре 2019 года, по данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине составила 12 264 грн. В январе 2020 года средняя зарплата снизилась до 10 727 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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