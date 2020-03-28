 

В Нидерландах побит суточный рекорд смертности от коронавируса

28.03.2020, 7:52, Новости дня

В Нидерландах 27 марта зафиксирован новый рекорд по количеству умерших от коронавирусной болезни COVID-19 за сутки – 112. Об этом сообщил Национальный институт общественного здоровья.

Всего в небольшом государстве скончалось уже 546 человек.

Также за прошедшие 24 часа зарегистрировано наибольшее число заболевших с начала вспышки – 1172. Общее количество подтвержденных случаев заражения достигло 8603.

В институте, вместе с тем, отмечают, что число госпитализированных и умерших растет не так быстро, как можно было бы ожидать без принятия мер по сохранению дистанции между людьми и ограничению социальных контактов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 577 тыс., из них 26 455 человек умерли, более 128 тыс. выздоровели.



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