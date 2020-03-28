Собянин открыл крупнейший в стране коронавирусный стационар
28.03.2020, 7:51, Новости дня
Его корпуса рассчитаны на 1300 коек.
27 марта в Москве открылся новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 имени Филатова.
Он оборудован всем необходимым для приема граждан с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом. Корпуса рассчитаны на 1300 коек. В реанимационном отделении 111 мест с возможностью расширения до 180. При необходимости в клинику могут быть госпитализированы беременные женщины.
«Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тыс. коек. Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2,7 тысяч сотрудников, которые так или иначе будут задействованы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что три корпуса больницы в Москве перепрофилировали и подготовили к приёму больных с коронавирусом.
Ранее Собянин заявлял, что в столице на данный момент есть семь корпусов больниц, приспособленных для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, ещё десять власти готовы приспособить.
Ранее главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков призвал прекратить здороваться из-за коронавируса.
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