Собянин открыл крупнейший в стране коронавирусный стационар

28.03.2020, 7:51, Новости дня

Его корпуса рассчитаны на 1300 коек.

27 марта в Москве открылся новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 имени Филатова.

Он оборудован всем необходимым для приема граждан с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом. Корпуса рассчитаны на 1300 коек. В реанимационном отделении 111 мест с возможностью расширения до 180. При необходимости в клинику могут быть госпитализированы беременные женщины.

«Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тыс. коек. Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2,7 тысяч сотрудников, которые так или иначе будут задействованы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что три корпуса больницы в Москве перепрофилировали и подготовили к приёму больных с коронавирусом.

Ранее Собянин заявлял, что в столице на данный момент есть семь корпусов больниц, приспособленных для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, ещё десять власти готовы приспособить.

Ранее главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков призвал прекратить здороваться из-за коронавируса.