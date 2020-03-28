 

Собянин открыл крупнейший в стране коронавирусный стационар

28.03.2020, 7:51, Новости дня

Его корпуса рассчитаны на 1300 коек.

27 марта в Москве открылся новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице № 15 имени Филатова.

Он оборудован всем необходимым для приема граждан с подозрением на COVID-19 или с подтвержденным диагнозом. Корпуса рассчитаны на 1300 коек. В реанимационном отделении 111 мест с возможностью расширения до 180. При необходимости в клинику могут быть госпитализированы беременные женщины. 

«Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тыс. коек. Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2,7 тысяч сотрудников, которые так или иначе будут задействованы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что три корпуса больницы в Москве перепрофилировали и подготовили к приёму больных с коронавирусом. 

Ранее Собянин заявлял, что в столице на данный момент есть семь корпусов больниц, приспособленных для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19, ещё десять власти готовы приспособить.

Ранее главный редактор «Блокнота» Олег Пахолков призвал прекратить здороваться из-за коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Суд арестовал двух человек, вероятно причастных к перестрелке в Мукачево

04.02 / Коронавирус в России пока остановился на двух китайцах

02.02 / В Сирии ранены журналисты

26.03 / На учениях в Японском море корабли приняли палубные вертолеты Ка-27

27.03 / Какие фильмы популярны у россиян во время карантина: топ продаж онлайн-кинотеатров

19.02 / Суд признал законным изъятие у сотрудника ФБК 2 млн рублей, полученных от продажи квартиры, по делу, фигурантом которого он не является

14.02 / Опасный китайский соперник УАЗа “Патриот” уже прибыл на завод в Тулу

06.03 / В Украине запретили ретрансляцию телеканала RTVI

09.03 / Сенатор Круз и конгрессмен Госар поместили себя в карантин после контакта с носителем коронавируса

08.03 / Шесть британских истребителей поднимались в небо на перехват российских самолётов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска