Малышева предсказала превращение COVID-19 в «сезонную инфекцию»

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28.03.2020, 7:48, Новости дня

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что «коронавирус будет сезонной инфекцией».

Малышева сообщила об этом в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?», передает РИА «Новости».

Шихман рассказала о подруге, у которой была температура 37 градусов без симптомов. Малышева сказала: «Это нормальная температура».

Она пояснила, что тесты на коронавирус сдают «все люди с пневмонией, потому что это главное осложнение при коронавирусе», а также контактировавшие с «больными COVID-19» и вернувшиеся «из очага заражения, например, из Италии».

Заболевшим Малышева посоветовала «оставаться дома и вызвать врача».

«А если у вас 37 у подруги, то пусть успокоится и сидит дома», – сказала она.

Малышева отвергла предположения о том, что в РФ можно «скрыть» информацию о распространении коронавируса. Она указала, что из-за повсеместного распространения интернета в РФ это невозможно.

Напомним, президент Владимир Путин призвал не верить вбросам и фейкам по поводу коронавируса в России. Он подчеркнул, что власти не скрывают и не будут скрывать истинную информацию о масштабах распространения коронавируса в стране.



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