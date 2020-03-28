Украина закрыла государственную границу

28.03.2020, 7:36, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса с 00:00 часов 28 марта Украина закрыла государственную границу.

Станет невозможным пересечение границы поездами, автобусами, также закрыто авиасообщение. Но при этом граждане Украины могут пересечь границу на собственном автомобиле или пешком. Для этого остаются открытыми несколько пунктов пропуска, передает ТАСС.

Президент Владимир Зеленский 26 марта заявил, что такая мера выбрана ради безопасности 40 миллионов граждан внутри страны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что украинские дипломаты продолжат решение вопросов, связанных с возвращением людей на родину.

Все, кто возвращаются из-за границы, должны находиться две недели в самоизоляции. Их адреса передаются Нацполиции Украины, которая контролирует карантин.

Из-за пандемии коронавируса в стране введен общенациональный карантин до 24 апреля.