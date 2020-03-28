Спутниковый оператор OneWeb заявил о банкротстве

28.03.2020, 7:36, Новости дня

Спутниковый оператор компания OneWeb, поддерживаемая SoftBank Group Corp, заявил о банкротстве.

В планах — продажа своего бизнеса, сообщает "Интерфакс". Часть сотрудников будет уволена.

Ходатайство о банкротстве британская компания подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве.

OneWeb так и не смог привлечь дополнительные инвестиции на реализацию программ запуска спутников.

Компания не единожды запускала спутники с космодромов Восточный и Байконур, а недавно осуществила запуск шести спутников связи с космодрома Куру.