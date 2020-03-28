Спутниковый оператор OneWeb заявил о банкротстве
28.03.2020, 7:36, Новости дня
Спутниковый оператор компания OneWeb, поддерживаемая SoftBank Group Corp, заявил о банкротстве.
В планах — продажа своего бизнеса, сообщает "Интерфакс". Часть сотрудников будет уволена.
Ходатайство о банкротстве британская компания подала в суд Южного округа штата Нью-Йорк в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве.
OneWeb так и не смог привлечь дополнительные инвестиции на реализацию программ запуска спутников.
Компания не единожды запускала спутники с космодромов Восточный и Байконур, а недавно осуществила запуск шести спутников связи с космодрома Куру.
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