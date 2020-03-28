Российские военные продолжают дезинфекцию социальных учреждений Ломбардии
28.03.2020, 7:36, Новости дня
Российские военные полностью дезинфицировали уже второе учреждение здравоохранения в итальянском регионе Ломбардия.
Специалисты работали в пансионате для пожилых людей в городе Немуро, передает "Россия 24". Они очистили помещения общей площадью более полутора тысяч квадратных метров.
Тем временем российская спецтехника продезинфицировала подъезды к зданию. Также россияне осмотрели еще два медицинских учреждения Ломбардии, чтобы уточнить объемы предстоящих работ.
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