Российские военные продолжают дезинфекцию социальных учреждений Ломбардии

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28.03.2020, 7:36, Новости дня

Российские военные полностью дезинфицировали уже второе учреждение здравоохранения в итальянском регионе Ломбардия.

Специалисты работали в пансионате для пожилых людей в городе Немуро, передает "Россия 24". Они очистили помещения общей площадью более полутора тысяч квадратных метров.

Тем временем российская спецтехника продезинфицировала подъезды к зданию. Также россияне осмотрели еще два медицинских учреждения Ломбардии, чтобы уточнить объемы предстоящих работ.



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