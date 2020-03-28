В Ровенской области полиция заблокировала село, где от коронавируса умерла женщина

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28.03.2020, 7:35, Новости дня

В селе Тынное Ровенской области, где у девяти человек обнаружили коронавирус, проводят усиленные меры по противодействию распространению инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

26 марта после результатов быстрых тестов на выездах из села были установлены посты патрульной полиции совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям. До выяснения обстоятельств запрещено покидать село. Движение габаритного транспорта пущено в обход Тынного.

Работники полиции устанавливают круг лиц, которые могли контактировать с инфицированными.

Главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов рассказал, что большинство инфицированных в селе – это люди, которые посещали собрания и богослужения, поэтому чтобы отследить контакты, понадобится не один день, пишет “Украинская правда”.

27 марта стало известно, что в Ровенской области умерла женщина, инфицированная коронавирусом. По данным журналистов, умершая и ее дочь контактировали с “заробитчанами”, которые недавно вернулись из Европы. 

По Украине зафиксировано 218 случаев заболевания коронавирусом. “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в Украине.

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 559 тыс., из них 25 423 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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