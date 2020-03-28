На Донбассе боевики обстреляли дома мирных жителей, ранена женщина – штаб ООС

28.03.2020, 7:35, Новости дня

27 марта боевики при обстреле жилого сектора в районе Авдеевки Донецкой области ранили местную жительницу. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили циничный обстрел гражданской инфраструктуры населенных пунктов в прифронтовых районах Донбасса. Так, сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилому сектору возле Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что женщину доставили в городскую больницу Авдеевки, состояние раненой – удовлетворительное.

“Своими действиями оккупанты снова пренебрегли правилами ведения боевых действий, определенных международным гуманитарным правом, и продемонстрировали циничное отношение к жизни и здоровью беззащитных мирных жителей”, – заявили в пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.