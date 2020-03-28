Играть с детьми и работать стоя. ВОЗ опубликовала советы для тех, кто на карантине

28.03.2020, 7:35, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения во время карантина советует не забывать о физической активности. Об этом говорится в заявлении на сайте ВОЗ.

Среди прочего, ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут интенсивной физической активности в неделю, или сочетание умеренной и интенсивной физической активности.

Также ВОЗ советует:

Делать короткие активные перерывы в течение дня. Кроме обычной разминки, быть физически активным дома помогут танцы, игры с детьми и выполнение домашних обязанностей, таких как уборка дома и уход за садом.

Использовать онлайн-ресурсы. ВОЗ советует пользоваться преимуществом онлайн-ресурсов, предлагающих комплекс физических упражнений. Многие из них находятся в бесплатном доступе в YouTube.

Ходить. Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому во время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей.

Проводить время в стоячем положении. Сократите время, проводимое в сидячем положении, и по возможности отдавайте предпочтение положению стоя. В идеале в каждый отдельный период старайтесь оставаться не более 30 минут в сидячем положении и положении лежа. Рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в положении стоя, или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и пазлы.

Расслабиться. Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие.

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