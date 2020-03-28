 

Захарова в ответ на шутку о «тиграх и львах Путина» пошутила про медведей

28.03.2020, 7:30, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала шутку о «тиграх и львах президента Путина», которых выпустят на улицы России, чтобы россияне оставались дома.

В пятницу на брифинге Захаровой пакистанский журналист вспомнил про шутку в соцсетях, согласно которой в РФ «по улицам будут ходить 800 тигров и львов президента Путина».

Захарова ответила, что шутка «действительно смешная», передает ТАСС.

«Не потому, что такого не может быть, а просто потому, что, вы знаете, у нас традиционно на улицу выпускают медведей», – сообщила она. 

Как отметила официальный представитель МИД России, медведи «более эффективны».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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