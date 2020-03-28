Мнение: Выйдут ли суворовцы на Парад Победы?

28.03.2020, 7:10, Разное

Родители суворовцев и нахимовцев просят Шойгу распустить детишек по домам. Под письмом уже подписались порядка пятисот сердобольных мам и пап.

Родители жалуются, что их дети подвергаются «неоправданному риску».

«Подростков в возрасте 10-16 лет не отпускают по домам, тогда как все остальные школьники ушли на каникулы».

Школьников-то потому и распустили, что они по утрам шли в школу, а после уроков возвращались домой. А суворовцам и нахимовцам запретили увольнения и свидания с родственниками. То есть полностью изолировали.

Но родители не унимаются, мол, несмотря на то, что преподаватели теперь ведут уроки для подростков из дома, «в учебные заведения осуществляется доступ обслуживающего персонала, который потенциально может занести заразу извне».

Ну и главный козырь родителей. Суоворовцы и нахимовцы готовятся к Параду Победы. И планируется их участие в генеральной репетиции, на которую будет собрано около 15000 человек.

Последний пункт – серьезный пункт. Но думаю, что ни генеральной репетиции, ни самого Парада Победы не будет… Коронавиурус не позволит…

Все остальные аргументы абсолютно несостоятельны. Суворовцам и нахимовцам в училищах сегодня безопаснее.

На месте родителей я бы добивался перевода на казарменное положение и обслуживающего персонала, а не требовал распустить подростков по домам.

Фотография отсюда